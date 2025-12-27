29 de dezembro de 2025
NOITE DRAMÁTICA

Idoso morre engasgado com batata frita

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik
A vítima estava em casa comendo com a família quando engasgou.
A vítima estava em casa comendo com a família quando engasgou.

  Uma noite comum terminou em desespero e morte em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um idoso de 64 anos morreu após se engasgar enquanto comia batatas fritas dentro de casa, na noite desta sexta-feira (26).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava com familiares quando, por volta das 22h30, começou a se engasgar. A filha da vítima contou que, em pânico, a família acionou a Polícia Militar e tentou, por conta própria, realizar manobras de desengasgamento para salvar a vida do idoso.

A PM chegou rapidamente ao endereço e também tentou ajudar, realizando novas manobras enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) era aguardado. De acordo com os familiares, a ambulância demorou a chegar, o que levou os próprios policiais a colocarem o idoso na viatura e seguirem às pressas para a Santa Casa de Limeira.

Já no hospital, equipes médicas ainda tentaram reanimar a vítima, mas o idoso não resistiu. A morte foi confirmada às 23h15.

O homem foi identificado como Donizeti Aparecido Vicelli. O corpo será sepultado neste domingo (28), às 13h, no Cemitério Parque, em Limeira.

O caso gerou comoção entre familiares e levanta novamente o alerta sobre acidentes domésticos e a importância do socorro rápido em situações de emergência.

