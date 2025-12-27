Uma noite comum terminou em desespero e morte em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um idoso de 64 anos morreu após se engasgar enquanto comia batatas fritas dentro de casa, na noite desta sexta-feira (26).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava com familiares quando, por volta das 22h30, começou a se engasgar. A filha da vítima contou que, em pânico, a família acionou a Polícia Militar e tentou, por conta própria, realizar manobras de desengasgamento para salvar a vida do idoso.