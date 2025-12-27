Momentos de pânico e desespero tomaram conta da avenida Independência, em Piracicaba, na manhã deste sábado (27), após uma violenta explosão causada por gás GLP destruir parte do restaurante China In Box.

Segundo informações apuradas no local, um vazamento de gás na cozinha se espalhou silenciosamente pelo ambiente. Bastou uma faísca para que o espaço fosse tomado por uma explosão brutal, que lançou estilhaços e chamas por todos os lados.