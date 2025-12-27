29 de dezembro de 2025
ESTADO GRAVE

Explosão em cozinha de restaurante deixa ferido em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira 1 Conteúdo/JP
O acidente ocorreu na cozinha do conhecido restaurante em Piracicaba.

  Momentos de pânico e desespero tomaram conta da avenida Independência, em Piracicaba, na manhã deste sábado (27), após uma violenta explosão causada por gás GLP destruir parte do restaurante China In Box.

LEIA MAIS

Segundo informações apuradas no local, um vazamento de gás na cozinha se espalhou silenciosamente pelo ambiente. Bastou uma faísca para que o espaço fosse tomado por uma explosão brutal, que lançou estilhaços e chamas por todos os lados.

Um homem de aproximadamente 60 anos, que estava no interior do estabelecimento, foi atingido. Ele sofreu queimaduras graves em cerca de 40% do corpo, com ferimentos mais severos no rosto. A cena foi descrita como assustadora. Populares acionaram imediatamente o SAMU, que realizou os primeiros socorros ainda no local. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Unimed, onde permanece sob cuidados médicos.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente e conseguiu controlar a situação. As causas do vazamento serão apuradas.

