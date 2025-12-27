Kevin, que já foi campeão de fisiculturismo, começou a sentir dores insuportáveis na coxa. Em pouco tempo, a situação saiu do controle. Ele foi levado às pressas para o Hospital Regional, já em estado grave.

Uma verdadeira tragédia acometeu o fisiculturista Kevin Notário Nunes, de apenas 28 anos, que morreu após ser atacado por uma infecção brutal conhecida como bactéria “devoradora de carne” — uma doença rara, violenta e que mata rápido.

Os médicos descobriram o pior: fasceíte necrosante, uma infecção que destrói o corpo por dentro, apodrece os tecidos e avança em questão de horas. A bactéria não perdoa.

O atleta passou por uma cirurgia de emergência, foi intubado e lutou pela vida, mas a infecção se espalhou de forma avassaladora. Mesmo com todos os esforços, Kevin não resistiu e morreu na manhã desta quarta-feira (24).

Abalado, o pai de Kevin, fez um desabafo forte e doloroso, relatando que a infecção pode ter sido causada após o uso de produtos ilegais para ganhar músculo mais rápido.