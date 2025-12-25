De acordo com as informações apuradas, o homem vivia desconfiado, obcecado pela ideia de que Pâmela estaria seguindo a própria vida. Ele queria ter a posse sobre ela, em um claro ato machista.

A manhã desta quinta-feira (25) amanheceu pesada no Parque Orlanda em Piracicaba. Dentro de uma casa simples, que deveria ser lugar de proteção, a jovem Pâmela Garcia, 25, teve a vida arrancada de forma brutal. O crime, de acordo com as informações, foi motivado por ciúme doentio, machismo, possessão, controle sobre o corpo e as atitudes da mulher, como em muitos outros casos.

Muito além de uma crise de ciúmes, todos esses fatores entraram na discussão — e a violência terminou em morte, feminicídio. Pâmela não teve chance de defesa e foi assassinada com três golpes deferidos com uma faca de serra.

Após o ataque, numa tentativa desesperada de escapar da responsabilidade, o agressor pulou o fundo do imóvel e tentou fugir,mas foi rendido e preso pela Guarda Civil, que agiu rápido em poucos minutos.

Moradores da vizinhança ainda estão em choque. Relatos dão conta de gritos, pedidos de socorro e um silêncio assustador que tomou conta da rua logo após o crime. O que ficou foi a dor, a revolta e uma pergunta que sempre se repete: até quando?