Um crime brutal abalou Piracicaba nesta manhã de natal, quinta-feira (25). Um caso cruel de feminicídio com golpes de faca de serra foi registrado e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, causando revolta e comoção na vizinhança, na região do Parque Orlanda.

LEIA MAIS

De acordo com informações preliminares, após cravar a faca na companheira de um relacionamento de um ano, o suspeito de 36 anos tentou escapar ao perceber a chegada da Guarda Civil Metropolitana, pulando o fundo da residência onde o crime ocorreu. A fuga, no entanto, foi frustrada. Ele foi abordado, desarmado e detido nas proximidades, ainda durante a tentativa de evasão. O crime aconteceu na rua Olivério Porta, contra a vítima, mãe de dois filhos.