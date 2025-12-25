25 de dezembro de 2025
VÍDEO

Feminicídio: Mulher é morta na manhã de Natal em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O feminino aconteceu na rua Olivério Porto, no Parque Orlanda.
O feminino aconteceu na rua Olivério Porto, no Parque Orlanda.

 Um crime brutal abalou Piracicaba nesta manhã de natal, quinta-feira (25). Um caso cruel de feminicídio com golpes de faca de serra foi registrado e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, causando revolta e comoção na vizinhança, na região do Parque Orlanda.

De acordo com informações preliminares, após cravar a faca na companheira de um relacionamento de um ano, o suspeito de 36 anos tentou escapar ao perceber a chegada da Guarda Civil Metropolitana, pulando o fundo da residência onde o crime ocorreu. A fuga, no entanto, foi frustrada. Ele foi abordado, desarmado e detido nas proximidades, ainda durante a tentativa de evasão. O crime aconteceu na rua Olivério Porta, contra a vítima, mãe de dois filhos.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso está sendo apresentado. A área foi isolada para os trabalhos periciais e a coleta de provas.

A ocorrência segue em andamento e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que passa a ser tratado oficialmente como feminicídio — um dos crimes mais graves previstos na legislação brasileira.

