25 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Motociclista morre em batida na madrugada de natal em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Dani Acorda Piracicaba
O SAMU foi acionado, mas a vítima morreu no local.
O SAMU foi acionado, mas a vítima morreu no local.

  Um grave acidente de trânsito terminou em morte na madrugada desta quinta-feira (25), dia de Natal, na rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba. Um motociclista perdeu a vida após uma colisão violenta com um Fiat Mobi, na altura do bairro Algodoal.

LEIA MAIS

Segundo as primeiras informações, o impacto foi extremamente forte. Equipes do SAMU foram acionadas às pressas, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar a morte da vítima, que não resistiu aos ferimentos.

A rodovia ficou parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. Policiais Militares Rodoviários, equipes

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários