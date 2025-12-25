Um grave acidente de trânsito terminou em morte na madrugada desta quinta-feira (25), dia de Natal, na rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba. Um motociclista perdeu a vida após uma colisão violenta com um Fiat Mobi, na altura do bairro Algodoal.

LEIA MAIS

Segundo as primeiras informações, o impacto foi extremamente forte. Equipes do SAMU foram acionadas às pressas, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar a morte da vítima, que não resistiu aos ferimentos.