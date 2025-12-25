25 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Cego de ciúmes, homem matou Pâmela e deixou 2 filhos sem mãe

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação e Redes Sociais.
Pâmela Garcia foi assassinada dentro de casa, nesta manhã de natal em Piracicaba.
Pâmela Garcia foi assassinada dentro de casa, nesta manhã de natal em Piracicaba.

  A manhã desta quinta-feira (25) amanheceu pesada no Parque Orlanda em Piracicaba. Dentro de uma casa simples, que deveria ser lugar de proteção, a jovem Pâmela Garcia, 25, teve a vida arrancada de forma brutal. O crime, segundo a polícia, foi motivado por ciúmes doentio, controle e possessão.

LEIA MAIS

De acordo com as informações apuradas, o homem vivia desconfiado, obcecado pela ideia de que Pâmela estaria seguindo a própria vida.

A desconfiança virou discussão — e a violência terminou em morte. Pâmela não teve chance de defesa e foi morta com três golpes deferidos com uma faca de serra.

Após o ataque, numa tentativa desesperada de escapar da responsabilidade, o agressor pulou o fundo do imóvel e tentou fugir,mas foi rendido e preso pela Guarda Civil, que agiu rápido em poucos minutos.

Moradores da vizinhança ainda estão em choque. Relatos dão conta de gritos, pedidos de socorro e um silêncio assustador que tomou conta da rua logo após o crime. O que ficou foi a dor, a revolta e uma pergunta que sempre se repete: até quando?

Mais do que uma estatística, Pâmela Garcia era mãe. Dois filhos agora crescem sem o abraço, o cuidado e a presença da mulher que deveria voltar para casa no fim do dia — e não virar manchete policial.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

Mais uma vida interrompida por um ciúme que deixou de ser sentimento e virou sentença de morte.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários