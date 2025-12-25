A madrugada de Natal tranquila virou cena de desespero e pânico em Piracicaba. Um incêndio violento tomou conta de uma residência e quase terminou em tragédia envolvendo o influenciador digital Rey Physique (Rafael Rey) e a esposa.
Segundo o próprio influenciador, ele acordou assustado, sem conseguir enxergar nada, com a casa já tomada pela fumaça. Em poucos segundos, o fogo avançou e bloqueou qualquer tentativa de saída. O casal ficou encurralado.
Sem tempo para pensar e diante do risco iminente de morrer queimados ou asfixiados, Rey tomou uma decisão desesperada: pular do segundo andar da casa. A esposa foi junto. Era isso ou não sair vivo.
Abalado, o influenciador contou que o maior medo naquele momento não era a queda, mas não conseguir salvar a companheira. A fumaça densa e o calor intenso transformaram a residência em uma verdadeira armadilha.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas e conseguiu controlar as chamas, evitando que o incêndio se espalhasse para casas vizinhas. Apesar da gravidade da ocorrência, o casal sobreviveu ao inferno.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades.
Figura conhecida em Piracicaba e fora dela, Rey Physique é atleta IFBB PRO, empresário, criador de conteúdo digital, integrante do time de eSports do Flamengo e já representou a cidade em grandes eventos nacionais, como o Fight Music Show.
O endereço do imóvel não foi divulgado.