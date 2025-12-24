A ocorrência começou com o acionamento da PM para atender um furto em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais montaram um cerco no quarteirão e flagraram o suspeito fugindo por cima das construções, numa tentativa desesperada de escapar da prisão.

Uma tentativa ousada de furto terminou em fracasso e prisão na manhã de domingo (21), no bairro Nova Piracicaba, em Piracicaba. Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após invadir um estabelecimento comercial na avenida Armando Césare Dedini e tentar escapar pulando telhados de imóveis vizinhos, até esconder em um alçapão.

Com autorização de um morador, as equipes acessaram uma residência próxima e localizaram o criminoso escondido dentro de um alçapão no telhado. Ele havia retirado as próprias roupas usadas na fuga para tentar despistar os policiais, mas a estratégia não funcionou.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, em varredura pelas imediações, os policiais localizaram diversos objetos furtados do restaurante, que já estavam separados e prontos para serem levados.

Confrontado com as evidências, o homem confessou o crime, admitindo que invadiu o local por meio de escalada de muros e obstáculos. Todos os itens subtraídos foram recuperados.