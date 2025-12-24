As investigações apontaram que os dois foragidos haviam se escondido na Comunidade Portelinha, onde passaram a tarde anterior tomando banho, se alimentando e trocando de roupas, numa tentativa clara de despistar a polícia. Durante a madrugada, eles deixaram o local, mas acabaram largando a motocicleta usada em roubos, encontrada em uma viela da comunidade.

Uma operação de alto risco da Polícia Civil colocou fim à fuga de dois irmãos considerados criminosos contumazes em Piracicaba. R.I.S conhecido como “Dentão”, e R. G. S., o “Chiclete”, foram presos na manhã desta terça-feira (24), após uma intensa ação coordenada pelo DEIC, com apoio da GCM e do helicóptero Águia 14.

A caçada avançou até o bairro Santa Fé 1, onde informações levaram os policiais até a confluência das ruas Laura Fernandes de Campos Ferrari e Teófilo Otoni, região próxima a uma extensa área de mata — cenário considerado ideal para fuga. Para evitar qualquer reação ou tentativa de escape, o helicóptero Águia foi acionado.

Os suspeitos foram surpreendidos por uma equipe em viatura descaracterizada e abordados sem chance de reação. Durante a ação, a polícia encontrou, escondido dentro de um tênis próximo ao meio-fio, um revólver calibre 32 municiado com três cartuchos, arma apontada como a mesma utilizada nos roubos cometidos pela dupla.

Diante das provas, os irmãos receberam voz de prisão em flagrante e foram levados à sede do DEIC, onde o delegado Dr. Marcel William Oliveira de Sousa formalizou a prisão. Ambos permanecem à disposição da Justiça.