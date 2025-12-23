24 de dezembro de 2025
23 praias estão impróprias para banho no litoral de SP. Confira.

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Prefeitura de Santos
Os banhistas devem evitar o contato com a água nas praias impróprias.
 Moradores da Região Metropolitana de Piracicaba que pretendem passar a virada do ano na praia precisam ficar atentos, pois o litoral de São Paulo entrou em alerta vermelho em plena véspera de natal.

Um levantamento da Cetesb aponta que 23 praias estão impróprias para banho, entre as 175 monitoradas no estado. O resultado acende o sinal de perigo para quem planeja curtir o mar nos próximos dias.

As manchas de poluição se espalham principalmente pela Baixada Santista e litoral sul, mas o problema também atinge o litoral norte, mostrando que a situação não é isolada. Em cidades como Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, há pontos onde entrar no mar não é recomendado.

Segundo a Cetesb, um dos vilões é a poluição difusa: com as chuvas, lixo e sujeira das ruas são levados para canais e córregos, que deságuam direto no mar. Áreas próximas a portos e regiões centrais também sofrem mais com a contaminação.

A medição será refeita nos próximos dias, mas o aviso é claro: antes de entrar na água, é preciso checar a balneabilidade. O mar pode até estar bonito, mas em muitas praias, o risco está escondido nas ondas.

Confira a lista das praias impróprias:

Santos: Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga, José Menino (Rua Olavo Bilac).

São Vicente: Praia da Divisa, Milionários, Gonzaguinha, Prainha, Praia Grande, Canto do Forte, Vila Mirim, Maracanã, Jardim Solemar

Itanhaém: Jardim Cibratel, Peruíbe, Balneário, São João Batista

Ubatuba: Itaguá (dois pontos).

Caraguatatuba: Indaiá

São Sebastião: São Francisco

Ilhabela: Itaquanduba e Portinho

Guarujá: Enseada (Av. Santa Maria)

 A recomendação é clara: antes de entrar no mar, confira a balneabilidade. Em muitas praias, a água pode estar bonita, mas o perigo é invisível.

