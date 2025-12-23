Moradores da Região Metropolitana de Piracicaba que pretendem passar a virada do ano na praia precisam ficar atentos, pois o litoral de São Paulo entrou em alerta vermelho em plena véspera de natal.
Um levantamento da Cetesb aponta que 23 praias estão impróprias para banho, entre as 175 monitoradas no estado. O resultado acende o sinal de perigo para quem planeja curtir o mar nos próximos dias.
As manchas de poluição se espalham principalmente pela Baixada Santista e litoral sul, mas o problema também atinge o litoral norte, mostrando que a situação não é isolada. Em cidades como Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, há pontos onde entrar no mar não é recomendado.
Segundo a Cetesb, um dos vilões é a poluição difusa: com as chuvas, lixo e sujeira das ruas são levados para canais e córregos, que deságuam direto no mar. Áreas próximas a portos e regiões centrais também sofrem mais com a contaminação.
A medição será refeita nos próximos dias, mas o aviso é claro: antes de entrar na água, é preciso checar a balneabilidade. O mar pode até estar bonito, mas em muitas praias, o risco está escondido nas ondas.
Confira a lista das praias impróprias:
Santos: Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga, José Menino (Rua Olavo Bilac).
São Vicente: Praia da Divisa, Milionários, Gonzaguinha, Prainha, Praia Grande, Canto do Forte, Vila Mirim, Maracanã, Jardim Solemar
Itanhaém: Jardim Cibratel, Peruíbe, Balneário, São João Batista
Ubatuba: Itaguá (dois pontos).
Caraguatatuba: Indaiá
São Sebastião: São Francisco
Ilhabela: Itaquanduba e Portinho
Guarujá: Enseada (Av. Santa Maria)
A recomendação é clara: antes de entrar no mar, confira a balneabilidade. Em muitas praias, a água pode estar bonita, mas o perigo é invisível.