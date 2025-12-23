Um levantamento da Cetesb aponta que 23 praias estão impróprias para banho, entre as 175 monitoradas no estado. O resultado acende o sinal de perigo para quem planeja curtir o mar nos próximos dias.

Moradores da Região Metropolitana de Piracicaba que pretendem passar a virada do ano na praia precisam ficar atentos, pois o litoral de São Paulo entrou em alerta vermelho em plena véspera de natal.

As manchas de poluição se espalham principalmente pela Baixada Santista e litoral sul, mas o problema também atinge o litoral norte, mostrando que a situação não é isolada. Em cidades como Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, há pontos onde entrar no mar não é recomendado.

Segundo a Cetesb, um dos vilões é a poluição difusa: com as chuvas, lixo e sujeira das ruas são levados para canais e córregos, que deságuam direto no mar. Áreas próximas a portos e regiões centrais também sofrem mais com a contaminação.

A medição será refeita nos próximos dias, mas o aviso é claro: antes de entrar na água, é preciso checar a balneabilidade. O mar pode até estar bonito, mas em muitas praias, o risco está escondido nas ondas.