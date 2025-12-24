24 de dezembro de 2025
PESADELO

Mãe de 3 filhos perde visão e movimentos após cirurgia estética

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Eliete Regina de Aquino, 35, não enxerga, fala ou se movimenta desde as complicações.
Eliete Regina de Aquino, 35, não enxerga, fala ou se movimenta desde as complicações.

  A realização de um sonho terminou em uma tragédia que mudou para sempre a vida de uma jovem mãe. A balconista Eliete Aquino, de 35 anos, perdeu os movimentos do corpo, a visão e a fala após passar por cirurgias plásticas em uma clínica de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.O caso agora é investigado pela Polícia Civil.

Moradora de Iracemápolis, Eliete foi submetida a uma abdominoplastia e lipoaspiração na coxa, no dia 14 de novembro. Durante o procedimento, ela sofreu uma parada cardíaca, foi reanimada, mas acabou com sequelas neurológicas graves. Hoje, não anda, não fala e não enxerga. Apenas reage ao toque.

Segundo o relato da família, a cirurgia começou pela manhã e a paciente entrou em parada cardiorrespiratória. Mesmo após a intercorrência, o procedimento foi finalizado e a transferência para um hospital só ocorreu horas depois, o que levanta questionamentos sobre a condução do caso.

A família só foi avisada do que havia acontecido no meio da tarde, após um longo período de silêncio e angústia.

A situação se tornou ainda mais confusa após informações contraditórias sobre a regularidade da clínica, que esroa sendo apuradas.Uma vistoria foi determinada.

A Polícia Civil abriu inquérito e deve ouvir dois profissionais responsáveis pelo atendimento.

Eliete,que trabalhava como balconista em uma lanchonete, é mãe de três filhos. A mãe dela cobra justiça e punição aos responsáveis.

