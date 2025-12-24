A realização de um sonho terminou em uma tragédia que mudou para sempre a vida de uma jovem mãe. A balconista Eliete Aquino, de 35 anos, perdeu os movimentos do corpo, a visão e a fala após passar por cirurgias plásticas em uma clínica de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.O caso agora é investigado pela Polícia Civil.
Moradora de Iracemápolis, Eliete foi submetida a uma abdominoplastia e lipoaspiração na coxa, no dia 14 de novembro. Durante o procedimento, ela sofreu uma parada cardíaca, foi reanimada, mas acabou com sequelas neurológicas graves. Hoje, não anda, não fala e não enxerga. Apenas reage ao toque.
Segundo o relato da família, a cirurgia começou pela manhã e a paciente entrou em parada cardiorrespiratória. Mesmo após a intercorrência, o procedimento foi finalizado e a transferência para um hospital só ocorreu horas depois, o que levanta questionamentos sobre a condução do caso.
A família só foi avisada do que havia acontecido no meio da tarde, após um longo período de silêncio e angústia.
A situação se tornou ainda mais confusa após informações contraditórias sobre a regularidade da clínica, que esroa sendo apuradas.Uma vistoria foi determinada.
A Polícia Civil abriu inquérito e deve ouvir dois profissionais responsáveis pelo atendimento.
Eliete,que trabalhava como balconista em uma lanchonete, é mãe de três filhos. A mãe dela cobra justiça e punição aos responsáveis.