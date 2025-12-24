Tudo começou com um quase acidente. Motoristas desceram dos carros. Teve xingamento, empurrão e ameaça. A discussão saiu do controle. Um dos envolvidos correu até o veículo, pegou a arma e voltou atirando.

A Polícia Civil confirmou: foi uma manobra que quase resultou em acidente de trânsito, que deu início à briga seguida de execução a tiros na madrugada desta quarta-feira (24), no bairro Algodoal, em Piracicaba. Em poucos minutos, a rua virou palco de violência e desespero.

Foram vários disparos. Gente correndo. Portas batendo. A vítima ainda tentou reagir, mas caiu baleada no meio da rua. Moradores se jogaram dentro de casa com medo de bala perdida. Um Corolla ficou crivado de tiros, com vidros estilhaçados.

O homem ferido foi levado às pressas para o Hospital dos Fornecedores de Cana, mas não resistiu. Morte confirmada ainda na madrugada. O clima no bairro era de choque e revolta.

Depois do tiroteio, o atirador fugiu a pé. Ferido, foi encontrado em outra rua. Socorrido, levado à Santa Casa e preso sob escolta assim que recebeu alta médica.