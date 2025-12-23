A saída temporária de fim de ano começou na manhã desta terça-feira (23) e liberou presos em unidades prisionais de Piracicaba e da região. No município, a liberação ocorreu por volta das 6h30, conforme confirmado pela administração penitenciária local.

Ao todo, mais de 3,1 mil presos deixam as unidades prisionais da região nesta etapa da saída temporária, que segue até o início de janeiro. A liberação ocorre conforme regras previstas na legislação e é destinada a detentos do regime semiaberto.

Na região, o Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard Magalhães Noronha (Pemano), em Tremembé, concentra o maior número de presos liberados, com 2.300 autorizações. Outras unidades também registram liberações ao longo desta terça-feira.