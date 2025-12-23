23 de dezembro de 2025
Saidinha de fim de ano libera presos em Piracicaba e região

A saída temporária de fim de ano começou na manhã desta terça-feira (23) e liberou presos em unidades prisionais de Piracicaba e da região. No município, a liberação ocorreu por volta das 6h30, conforme confirmado pela administração penitenciária local.

Ao todo, mais de 3,1 mil presos deixam as unidades prisionais da região nesta etapa da saída temporária, que segue até o início de janeiro. A liberação ocorre conforme regras previstas na legislação e é destinada a detentos do regime semiaberto.

Na região, o Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard Magalhães Noronha (Pemano), em Tremembé, concentra o maior número de presos liberados, com 2.300 autorizações. Outras unidades também registram liberações ao longo desta terça-feira.

Liberações por unidade prisional

Na Penitenciária 1 Masculina de Tremembé, 233 presos deixam a unidade, enquanto a Penitenciária 2 Masculina soma 116. Já nas unidades femininas de Tremembé, são 97 liberações na P1 e 114 na P2.

O Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José dos Campos contabiliza 12 presos liberados, enquanto o CDP de Caraguatatuba registra 85. Em Potim, cinco presos da Penitenciária 1 e 185 da Penitenciária 2 estão autorizados a sair.

Segundo portaria do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), estão previstas quatro saídas temporárias ao longo do ano, nos meses de março, junho, setembro e dezembro. As liberações têm início na terça-feira da terceira semana do mês, às 6h, e terminam às 18h da segunda-feira seguinte. Em dezembro, o período inclui as festas de fim de ano.

