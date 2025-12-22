O feriado do Natal, na quinta-feira (25), altera a rotina da cidade. Uma das mudanças acontecerá no funcionamento dos serviços públicos, já que os dias 24, quarta-feira, e 26, sexta-feira, serão pontos facultativos, estabelecidos por meio de decreto municipal.
VEJA MAIS:
- Saiba os horários do comércio em Piracicaba nesta semana
- Trabalhar no Natal e Ano Novo garante pagamento em dobro? VEJA
- Transporte público terá horários especiais no Natal e Ano Novo
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Dessa forma, o Centro Cívico, secretarias e autarquias municipais não terão expediente de 24 a 26/12, retornando ao seu funcionamento normal a partir das 8h da segunda-feira, 29/12. É importante ressaltar que todos os serviços emergenciais serão mantidos nesse período.
Prefeitura de Piracicaba – Fechada dias 24, 25 e 26/12
Câmara Municipal – Fechada dias 24, 25 e 26/12
Ipasp – Fechado dias 24, 25 e 26/12
Poupatempo Municipal – Fechado dias 24, 25 e 26/12
Poupatempo Estadual – No dia 24/12, (quarta-feira): atendimento até às 12h; 25/12 (quinta-feira): fechado (Natal); 26/12 (sexta-feira): aberto; 27/12/2025 (sábado): fechado
Transporte público – Em 24/12, os ônibus operam com horários de dia útil. Nos dias 25/12 e 1º/01, o transporte seguirá os horários de domingo. Nos dias 26/12, 27/12, 31/12, 02/01 e 03/01, os ônibus funcionarão com horários de sábado. A Loja Pira Mobilidade estará aberta apenas nos dias 24/12, das 7h às 17h; e aos sábados 27/12 e 03/01, das 7h às 13h.
Coleta de lixo domiciliar – Não haverá coleta no dia 25/12.
Comércio – Comércio de rua e corredores comerciais abertos das 9h às 18h, no dia 24/12; fechados no dia 25/12; dia 26/12, abertos a partir das 12h
Shopping – Na quarta-feira, 24/11, as lojas e a praça de alimentação funcionarão das 10h às 16h; no dia 26/12, horário normal, sendo lojas das 10h às 22h, praça de alimentação 11h às 22h. No dia 25/12, lojas e quiosques estarão fechados, enquanto praça de alimentação e lazer terão atendimento facultativo.
Bancos – No dia 24/12 os bancos funcionam até as 12h; no dia 25, os bancos estarão fechados. E no dia 26, o atendimento ao público segue o horário normal.
Saúde – Todos os serviços de emergência funcionam normalmente. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e COT (Central de Ortopedia e Traumatologia) funcionam 24h. SAMU atende normalmente pelo telefone 192. Já as UBSs (Unidades Básica de Saúde), CRABs (Centros de Referência da Atenção Básica) e USFs (Unidades de Saúde da Família) estarão fechados nos dias 24, 25 e 26/12.
Assistência Social – Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Jardim São Paulo, Piracicamirim, Mário Dedini, São José, Vila Sônia e Novo Horizonte, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro Pop, Cadastro Único e Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), não terão atendimento nos dias 24, 25 e 26/12 devido ao Natal; e 31/12, 01 e 02/01 pelas festividades de Ano-Novo.
Abastecimento (varejões municipais) – No dia 24/12 acontece o Especial de Festas funcionando no varejão Municipal Paulista, das 7h às 12h. O Varejão Vila Sônia I terá funcionamento normal das 6h às 11h e o Varejão Municipal Central Vespertino, será antecipado para o período da manhã, das 7h às 12h. No dia 25/12 não haverá funcionamento de Varejões Municipais.
O Varejão Municipal Vila Rezende que acontece às quintas-feiras de manhã, será antecipado para quarta-feira, 24/12, das 6h às 11h. Já no dia 26/12 os Varejões Municipais Nova Piracicaba e Vila Sônia não terão funcionamento; somente o Varejão Municipal Alvorada funcionará, das 14h às 19h30. Feiras livres Vila Boyes e Santa Cruz não terão funcionamento.
Mercado Municipal – Funciona no dia 24/12 das 6h às 14h; no dia 25/12 das 6h às 12h (facultativo); e no dia 26/12 das 6h às 12h.
Zoológico e Paraíso da Criança – O Zoo e o Paraíso da Criança estarão fechados dias 24 e 25/12. Dia 26/12 funcionamento normal. O Zoo funcionará das 9h às 16h, e o Paraíso da Criança, das 9h às 20h
Parques Públicos – Abertos: Pq. da Rua do Porto, das 6h às 21h30; Pq. do Piracicamirim, 6h às 21h; Pq. do Monte Líbano, das 6h às 21h; Parque do Engenho Central, das 06h às 22h; Estação da Paulista, das 05h às 22h.
Museu da Água e Aquário – O Museu da Água ficará fechado nos dias 24 e 25/12, retomando seu funcionamento normal no dia 26/12, das 9h às 17h. O Aquário Municipal ficará fechado.
Cultura – Sede da Secretaria de Cultura, Centros Culturais Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa – “Zazá” e Armazém 8A – Exposição Permanente do Cedhu – Fecham no dia 24/12 e voltam no dia 29/12.
Pinacoteca Municipal Miguel Dutra – Fecha no dia 24/12 e volta no dia 29/12
Casa do Povoador – Fecha no dia 24/12 e volta no dia 27/12
Teatros Dr. Losso Netto e Erotídes de Campos – Fechados
Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto – Fecha no dia 24/12 e volta no dia 29/12
Museu Prudente de Moraes – Fecha no dia 24/12 e volta no dia 29/12
Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) – Fecha no dia 24/12 e volta no dia 27/12
Turismo:
- Elevador Turístico Alto do Mirante – Dia 24/12, não abre. Dia 25/12, das 10 horas às 18h
- Pedalinho – 25/12- fechado
- Passeio de Barco – 24/12 não abre. Funciona dia 25/12
- Feira de Artesanato da Rua do Porto – Facultativo
- Casa do Artesão do Engenho Central – Abre 24 e 25/12
- Complexo Gastronômico da Rua do Porto – Aberto dias 24 e 25/12
Pelotão Ambiental – 3422-0200 – 24 horas – Defesa Civil (199) – 24 horas, Polícia Militar (190) – 24 horas, Polícia Civil (197) – 24 horas, Guarda Civil (153) – 24 horas, Corpo de Bombeiros (193) – 24 horas, Polícia Rodoviária – 3424-2872 – 24 horas e CPFL (0800-0101010) – 24 horas.
(Programação sujeita a alterações)