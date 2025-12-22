O feriado do Natal, na quinta-feira (25), altera a rotina da cidade. Uma das mudanças acontecerá no funcionamento dos serviços públicos, já que os dias 24, quarta-feira, e 26, sexta-feira, serão pontos facultativos, estabelecidos por meio de decreto municipal.

Dessa forma, o Centro Cívico, secretarias e autarquias municipais não terão expediente de 24 a 26/12, retornando ao seu funcionamento normal a partir das 8h da segunda-feira, 29/12. É importante ressaltar que todos os serviços emergenciais serão mantidos nesse período.