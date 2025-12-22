Dois irmãos estão na mira da Polícia Civil após serem apontados como autores de vários roubos em Piracicaba. Para enganar as vítimas, a dupla usa mochila de entregador e motocicleta, se passando por motoboys enquanto pratica os crimes em Piracicaba.
LEIA MAIS
- Jovem de 18 anos que morreu em incêndio já tinha sua própria loja em Piracicaba
- Mãe é presa após quase matar filha de 3 anos com remédios controlados, em Piracicaba.
Segundo a polícia, ao menos dois assaltos já foram esclarecidos, sendo um dos crimes, em um restaurante japonês, no dia 10 de dezembro, e outro em um posto de combustíveis, no último dia 19. Em ambos os casos, o garupa desceu armado, anunciou o roubo e fugiu rapidamente com o comparsa.
Na manhã desta segunda-feira (22), equipes do DEIC, com apoio da Força Tática, ROMU e do helicóptero Águia, cumpriram mandados de busca em três endereços nos bairros Santa Fé e Glebas Califórnia.
Em uma das casas, os policiais encontraram um celular roubado do frentista, além da mochila usada nos crimes, roupas, capacete, tênis e uma grande porção de skank. Em outro imóvel, foram apreendidas 73 porções de cocaína, quatro celulares e documentos. No terceiro endereço, nada de ilegal foi localizado.
Os suspeitos não estavam em casa e, segundo a polícia, teriam saído na noite anterior para cometer mais um assalto. As investigações continuam e a Polícia Civil segue em busca dos irmãos, já identificados.