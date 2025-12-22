Dois irmãos estão na mira da Polícia Civil após serem apontados como autores de vários roubos em Piracicaba. Para enganar as vítimas, a dupla usa mochila de entregador e motocicleta, se passando por motoboys enquanto pratica os crimes em Piracicaba.

Segundo a polícia, ao menos dois assaltos já foram esclarecidos, sendo um dos crimes, em um restaurante japonês, no dia 10 de dezembro, e outro em um posto de combustíveis, no último dia 19. Em ambos os casos, o garupa desceu armado, anunciou o roubo e fugiu rapidamente com o comparsa.