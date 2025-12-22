Com a chegada do fim do ano, surgem dúvidas recorrentes entre trabalhadores sobre escalas de serviço no Natal e no Ano Novo. Embora essas datas sejam tradicionalmente associadas ao descanso e à convivência familiar, muitos profissionais seguem trabalhando — especialmente em setores considerados essenciais.

A legislação trabalhista brasileira estabelece regras claras para esses casos, definindo quando o trabalho é permitido, como deve ocorrer a compensação e quais são os limites da empresa ao montar as escalas. Conhecer esses direitos é fundamental para evitar prejuízos e conflitos.

Natal e Ano Novo: o que muda por serem feriados nacionais