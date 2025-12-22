O transporte público coletivo de Piracicaba terá operação especial durante o período de Natal e Ano Novo de 2025. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, que detalhou as mudanças nos horários de circulação dos ônibus entre os dias 24 de dezembro e 3 de janeiro.
De acordo com a pasta, na terça-feira, 24/12, os ônibus circularão com horários de dia útil. Já nos feriados de Natal (25/12) e Ano Novo (1º/01), o transporte coletivo funcionará conforme a tabela de domingo.
Nos dias 26 e 27/12, 31/12, 2 e 3/01, os veículos operarão com horários equivalentes aos de sábado, atendendo à demanda reduzida típica do período.
Atendimento da Pira Mobilidade
A Loja Pira Mobilidade também terá funcionamento diferenciado. O atendimento ao público ocorrerá no dia 24/12, das 7h às 17h, e nos sábados 27/12 e 3/01, das 7h às 13h. A loja permanecerá fechada nos dias 25/12, 26/12, 31/12, 1º/01 e 2/01.
Todos os horários e itinerários do transporte público coletivo podem ser consultados no site oficial da Pira Mobilidade.