O transporte público coletivo de Piracicaba terá operação especial durante o período de Natal e Ano Novo de 2025. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, que detalhou as mudanças nos horários de circulação dos ônibus entre os dias 24 de dezembro e 3 de janeiro.

De acordo com a pasta, na terça-feira, 24/12, os ônibus circularão com horários de dia útil. Já nos feriados de Natal (25/12) e Ano Novo (1º/01), o transporte coletivo funcionará conforme a tabela de domingo.