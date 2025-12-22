Segundo o Climatempo, diferente de anos anteriores, marcados pelos fenômenos El Niño ou La Niña, a estação em 2025/2026 será influenciada pela ASAS. Este sistema de alta pressão atmosférica, localizado entre o continente americano e o africano, deve atuar de forma mais próxima ao Brasil, funcionando como uma barreira para a formação de grandes áreas de instabilidade.

O início oficial do verão, registrado às 12h03 do último domingo (21), ocorre sob condições de neutralidade climática no Oceano Pacífico, transferindo para o sistema de Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) o controle sobre o regime de chuvas e temperaturas no Brasil.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo projeta um verão com temperaturas frequentes de 35 °C e menor incidência de precipitações em território paulista, em decorrência da influência do fenômeno climático La Niña.

A estação, que se estende até o dia 20 de março de 2026, será marcada pelo deslocamento de umidade da região Norte em direção ao Sudeste. No entanto, a análise meteorológica indica que o maior volume de chuvas deve se concentrar em Minas Gerais, restando ao estado de São Paulo índices pluviométricos inferiores aos de anos anteriores.

Monitoramento e Riscos

Diante da previsão de instabilidade e calor contínuo, a Defesa Civil confirmou a intensificação do uso de ferramentas de monitoramento para antecipação de riscos. O órgão destaca os seguintes pontos de atenção para o período:

