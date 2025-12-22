A interrupção do tratamento com medicamentos da classe dos análogos do GLP-1 (glucagon-like peptide-1) tem gerado relatos de retorno imediato da sensação de fome entre usuários. O fenômeno, descrito por pacientes como a reativação de um "interruptor" biológico, levanta questionamentos médicos sobre a viabilidade de manter a perda de peso sem o suporte farmacológico contínuo.

A suspensão do uso de medicamentos injetáveis para emagrecer, como o Wegovy e o Mounjaro, tem confrontado pacientes com o retorno do apetite e a necessidade de estratégias de longo prazo para evitar o efeito sanfona.

Os fármacos Ozempic, Wegovy (semaglutida) e Mounjaro (tirzepatida) atuam mimetizando hormônios que regulam a saciedade e retardam o esvaziamento gástrico. No Brasil, o custo do tratamento com tirzepatida na dosagem inicial de 2,5 mg é de aproximadamente R$ 1.400 por mês, valor que aumenta conforme a progressão da dose.

Dados apresentados pelo clínico Hussain Al-Zubaidi indicam que a ausência do medicamento pode levar à recuperação de 60% a 80% do peso perdido no período de um a três anos após a suspensão. Segundo o médico, o apetite costuma retornar aos níveis anteriores ao tratamento pouco tempo após a última aplicação.

Relatos de uso e efeitos colaterais

Tanya Hall, usuária de Wegovy há 18 meses, relata que a perda de 38 kg foi acompanhada por efeitos adversos como náuseas, dores de cabeça, insônia e queda de cabelo. Apesar dos sintomas e das tentativas de interromper as injeções, Hall afirmou em entrevista à BBC News, manter o uso devido ao receio de recuperar o peso e à percepção de que é tratada com maior respeito profissional desde que emagreceu.