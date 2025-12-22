O paciente é um homem de 27 anos, sem histórico de vacinação, que retornou recentemente de uma viagem internacional. Este caso é o segundo contabilizado no estado de São Paulo no ano de 2025; o registro anterior ocorreu no mês de abril, também na região metropolitana.

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou um novo registro de sarampo na capital paulista, o que levou os órgãos de vigilância epidemiológica a iniciarem uma busca ativa de contatos e o reforço na imunização para conter a propagação do vírus.

Em Piracicaba, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as unidades de Atenção Básica do município (exceto UBS Paulista), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Na UBS Centro, o atendimento ocorre também em horário estendido, das 17h às 20h.

O esquema vacinal prevê a aplicação da primeira dose aos 12 meses de idade, com a vacina tríplice viral, e a segunda dose aos 15 meses, com a vacina tetraviral (ou tríplice viral + varicela).

Para pessoas de 5 a 29 anos, a recomendação é iniciar ou completar o esquema com duas doses da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Já para a faixa etária de 30 a 59 anos, está indicada uma dose da vacina, caso não haja comprovação de vacinação anterior.