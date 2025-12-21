A tragédia que abalou o bairro Água Branca, em Piracicaba, na manhã deste domingo (21), causou comoção e tristeza. O incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento localizado no 14º andar de um edifício residencial, o Vila Serena, e terminou com a morte de três pessoas da mesma família: Thais Matias de 41 anos, a filha Maria Eduarda Corder de apenas 18, e ainda o padrasto Lineu Peixoto, de 48.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel, tornando impossível a fuga das vítimas. O fogo foi tão intenso que os elevadores precisaram ser interditados, obrigando as equipes a subir vários andares pelas escadas com equipamentos pesados para conter o incêndio.