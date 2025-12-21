21 de dezembro de 2025
Identificados:Incêndio matou mãe, filha e padrasto em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Dani Fernanda/Acorda Piracicaba
Thais Matias, Lineu Peixoto e Maria Eduarda Corder, são as vítimas.
 A tragédia que abalou o bairro Água Branca, em Piracicaba, na manhã deste domingo (21), causou comoção e tristeza. O incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento localizado no 14º andar de um edifício residencial, o Vila Serena, e terminou com a morte de três pessoas da mesma família:  Thais Matias de 41 anos, a filha Maria Eduarda Corder de apenas 18, e ainda o padrasto Lineu Peixoto, de 48.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel, tornando impossível a fuga das vítimas. O fogo foi tão intenso que os elevadores precisaram ser interditados, obrigando as equipes a subir vários andares pelas escadas com equipamentos pesados para conter o incêndio.

Após o controle das chamas, os bombeiros encontraram os corpos em cômodos diferentes do apartamento, o que indica tentativas desesperadas de escapar da fumaça e do calor extremo. Além das três mortes, duas outras pessoas receberam atendimento médico após inalarem fumaça. Um policial militar também ficou ferido no braço durante o trabalho de apoio à ocorrência.

A Polícia Militar, a Polícia Científica e peritos foram acionados para investigar as causas do incêndio. Após os trabalhos no local, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

A cena causou forte comoção entre moradores do prédio e pessoas que acompanhavam a ocorrência na avenida Francisco Luz Razera. O clima era de choque, desespero e silêncio, diante de uma das tragédias mais graves registradas recentemente em Piracicaba e região.

