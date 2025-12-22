O casal que morreu no grave incêndio em um apartamento na manhã deste domingo (21), em Piracicaba, atuava na área da odontologia e era bastante conhecido na cidade. Lineu Peixoto, de 41 anos, trabalhava em seu consultório ao lado da esposa, Thais Matias, localizado na avenida Rio das Pedras, no Jardim Alvorada, com atendimento 24 horas.

Além da atuação na odontologia, Thais também comandava uma loja de moda feminina em parceria com a filha, Duda.

O velório do casal acontece nesta segunda-feira (22), no Memorial Metropolitano Municipal, e o sepultamento será realizado no Cemitério da Vila Rezende.