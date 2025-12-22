22 de dezembro de 2025
EM PIRACICABA

Dentista conhecido e esposa empreendedora morreram no incêndio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais
Dr Lineu Peixoto atuava no Jardim Alvorada com sua esposa empreendedora Thais Matias.
Dr Lineu Peixoto atuava no Jardim Alvorada com sua esposa empreendedora Thais Matias.

  O casal que morreu no grave incêndio em um apartamento na manhã deste domingo (21), em Piracicaba, atuava na área da odontologia e era bastante conhecido na cidade. Lineu Peixoto, de 41 anos, trabalhava em seu consultório ao lado da esposa, Thais Matias, localizado na avenida Rio das Pedras, no Jardim Alvorada, com atendimento 24 horas.

Além da atuação na odontologia, Thais também comandava uma loja de moda feminina em parceria com a filha, Duda.

O velório do casal acontece nesta segunda-feira (22), no Memorial Metropolitano Municipal, e o sepultamento será realizado no Cemitério da Vila Rezende.

Amigos, familiares e muitos pacientes usaram as redes sociais para destacar a competência profissional, a bondade e o companheirismo do casal, lembrado pela simplicidade e pela alegria com que conduzia a vida.

Além de Lineu e Thais, a tragédia também vitimou a jovem Maria Eduarda Corder, de apenas 18 anos. O cachorro da família e um gato também não resistiram. O incêndio tomou conta do apartamento onde todos moravam, provocando grande comoção e tristeza na cidade.

Nas redes sociais, o casal e a filha Duda vêm recebendo centenas de mensagens de apoio e solidariedade. Pacientes da clínica odontológica ressaltaram o carinho, a atenção e a dedicação nos atendimentos prestados por Lineu e Thais.

O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da perícia técnica, que atuaram no controle das chamas e na coleta de informações no local. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas e deverão ser esclarecidas após a conclusão dos laudos oficiais.

