Inteligente, determinada e cheia de sonhos. Assim pessoas conhecidas descreveram Maria Eduarda Corder, conhecida como Duda Corder, a jovem empreendedora de 18 anos que morreu no incêndio registrado na manhã deste domingo (21), em um apartamento do edifício Vila Serena, no bairro Água Branca em Piracicaba.
Além de Duda, a tragédia também vitimou a mãe, Thais Matias, 41, e o padrasto, Lineu Peixoto, 48. O cachorro da família não resistiu. O fogo tomou conta do apartamento onde eles moravam, causando comoção e tristeza profunda na cidade.
Desde muito nova, Duda já demonstrava clareza sobre o que queria para o futuro. Empreendedora, era proprietária de uma boutique no bairro Vila Sônia, onde se destacava pelo talento, elegância e criatividade. Nas redes sociais, compartilhava seu trabalho com entusiasmo, sempre transmitindo alegria, foco e amor pelo que fazia.
A confirmação da morte da jovem gerou uma onda de homenagens e mensagens de despedida. Amigos, clientes e familiares usaram as redes sociais para expressar dor, incredulidade e saudade, lembrando da personalidade carismática e da força de Duda.
O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e perícia técnica, que atuaram no controle das chamas e no levantamento das informações no local. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas e serão esclarecidas após a conclusão dos laudos oficiais.