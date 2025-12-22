O estudo, coordenado pelo professor John Torous e publicado no periódico científico JAMA Network Open, monitorou 373 participantes com idades entre 18 e 24 anos nos Estados Unidos. A metodologia combinou a análise de dados técnicos dos dispositivos móveis com questionários clínicos padronizados.

Uma pesquisa realizada pela Universidade Harvard indicou que a interrupção ou diminuição drástica do uso de plataformas digitais por sete dias resulta na queda de indicadores de depressão, ansiedade e insônia entre adultos e jovens.

De acordo com o levantamento, a restrição ao uso de redes sociais durante uma semana foi acompanhada pelas seguintes variações:

Sintomas de depressão: queda de 24,8%;

Sintomas de ansiedade: redução de 16,1%;

Índices de insônia: diminuição de 14,5%.

Os pesquisadores observaram que a sensação de solidão não apresentou alteração estatística. O relatório sugere que a manutenção desse índice pode estar ligada à função de interação social que as plataformas desempenham para esse público.

Comportamento digital e tempo de tela

Os dados revelaram que, embora o tempo médio diário dedicado especificamente às redes sociais tenha caído de 1,9 hora para 30 minutos, o tempo total de utilização do celular permaneceu estável. Os participantes substituíram o acesso aos aplicativos de redes sociais por outras funções ou conteúdos nos aparelhos.