Redução no uso de redes sociais melhora saúde mental dos jovens

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Freepik
Ficar sem usar redes sociais por uma semana mostrou queda de indicadores de depressão, ansiedade e insônia
Uma pesquisa realizada pela Universidade Harvard indicou que a interrupção ou diminuição drástica do uso de plataformas digitais por sete dias resulta na queda de indicadores de depressão, ansiedade e insônia entre adultos e jovens.

VEJA MAIS:

O estudo, coordenado pelo professor John Torous e publicado no periódico científico JAMA Network Open, monitorou 373 participantes com idades entre 18 e 24 anos nos Estados Unidos. A metodologia combinou a análise de dados técnicos dos dispositivos móveis com questionários clínicos padronizados.

Resultados da intervenção

De acordo com o levantamento, a restrição ao uso de redes sociais durante uma semana foi acompanhada pelas seguintes variações:

  • Sintomas de depressão: queda de 24,8%;
  • Sintomas de ansiedade: redução de 16,1%;
  • Índices de insônia: diminuição de 14,5%.

Os pesquisadores observaram que a sensação de solidão não apresentou alteração estatística. O relatório sugere que a manutenção desse índice pode estar ligada à função de interação social que as plataformas desempenham para esse público.

Comportamento digital e tempo de tela

Os dados revelaram que, embora o tempo médio diário dedicado especificamente às redes sociais tenha caído de 1,9 hora para 30 minutos, o tempo total de utilização do celular permaneceu estável. Os participantes substituíram o acesso aos aplicativos de redes sociais por outras funções ou conteúdos nos aparelhos.

A análise demonstrou heterogeneidade nos resultados: os benefícios foram mais acentuados em indivíduos que já apresentavam quadros depressivos mais elevados no início do monitoramento.

Os autores do estudo apontaram ressalvas quanto à generalização dos dados:

  • Amostra: O grupo foi composto majoritariamente por universitárias e usuárias de sistema iOS.
  • Voluntariado: A adesão ao "detox" foi opcional, sem a divisão aleatória característica de grupos de controle rigorosos.
  • Continuidade: Não houve acompanhamento posterior para verificar se os efeitos positivos se mantiveram após o retorno ao uso regular das plataformas.

A conclusão do trabalho acadêmico indica que a moderação no uso de redes sociais pode servir como ferramenta de auxílio à saúde mental, mas ressalta que o impacto varia de acordo com o perfil individual e o tipo de interação estabelecida com as ferramentas digitais.

