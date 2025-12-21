A Heineken fechou as portas de uma das suas fábricas no Brasil de forma repentina e deixou centenas de trabalhadores no olho da rua. O encerramento aconteceu no começo deste mês, um dia depois de um treinamento interno, o que aumentou a revolta entre os funcionários da unidade de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

Segundo o sindicato da categoria, 98 trabalhadores contratados diretamente foram demitidos na hora. Além deles, cerca de 250 terceirizados também perderam o emprego, somando aproximadamente 350 demissões de uma só vez.