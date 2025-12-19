De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 810 mil casos de sífilis em gestantes foram registrados entre 2005 e junho de 2025. A maior concentração está na região Sudeste, seguida por Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste.

Mesmo sendo uma infecção sexualmente transmissível (IST) com prevenção acessível e tratamento eficaz, a sífilis continua em crescimento no Brasil. O cenário chama atenção por atingir diferentes faixas etárias e, de forma ainda mais grave, gestantes, aumentando o risco de transmissão da mãe para o bebê durante a gravidez.

Em 2024, o país atingiu uma taxa de 35,4 casos por mil nascidos vivos, evidenciando o crescimento da chamada transmissão vertical. Para especialistas, o dado revela falhas persistentes no acompanhamento pré-natal, especialmente na testagem contínua e no tratamento completo.

O infectologista Guilherme Henrique Campos Furtado, do Hospital BP, em São Paulo, explica que resultados baixos ou inconclusivos em exames podem gerar uma falsa sensação de segurança. “Em alguns casos, a interpretação dos testes leva ao adiamento do tratamento, mesmo com infecção ativa”, alerta.

Quando o tratamento existe, mas não chega a todos

Embora o teste rápido e a medicação estejam disponíveis no sistema público de saúde, o controle da sífilis depende de uma cadeia de cuidados que nem sempre se completa. Segundo o coloproctologista Danilo Munhóz, de Brasília, a ausência do tratamento dos parceiros é um dos principais entraves.