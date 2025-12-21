21 de dezembro de 2025
CAIU PEDINDO SOCORRO

Briga no trânsito: Homem é espancado e morre em Piracicaba

A confusão começou na Rodovia do Açúcar e acabou no Chapadão, onde homem de 33 anos caiu ferido e morreu.
  Uma briga de trânsito explodiu na Rodovia do Açúcar (SP-308) e terminou do pior jeito possível. Um homem de 33 anos morreu após ser espancado durante uma confusão violenta nas proximidades da rotatória do bairro Chapadão, em Piracicaba. O caso é tratado como morte suspeita e está cercado de tensão, mistério e silêncio.

Segundo informações, a vítima saiu de moto com um amigo e discutiu com o ocupante de um Corsa prata. Em segundos, os veículos pararam, a rodovia virou ringue e a situação saiu do controle. Agressões começaram ali mesmo, no meio da pista.

Na tentativa de escapar, o homem correu desesperado, subiu um barranco, atravessou a rodovia correndo risco de ser atropelado e seguiu até a rotatória do Chapadão. Mesmo ferido, a violência teria continuado. Exausto, ele pediu ajuda, caiu no chão e morreu antes da chegada do socorro.

A denúncia da família é pesada: imagens da Polícia Rodoviária indicariam agressões praticadas por várias pessoas. A grande dúvida é se houve perseguição até o ponto da morte ou se os espancamentos se concentraram apenas na rodovia.

A Polícia Civil corre contra o tempo para identificar todos os envolvidos e esclarecer se a morte foi causada por espancamento, mal súbito após as agressões ou outra circunstância ligada à violência.

O cenário foi de horror, com a briga de trânsito que virou caça humana e terminou em morte, em plena região  movimentada e diante de motoristas e moradores.

