As chamas se espalharam rapidamente e a fumaça tomou conta do apartamento, deixa as três pessoas presas sem poder acessar a porta de saída do imóvel, em uma cena dramática.O prédio evacuado às pressas por outros moradores. Em meio ao caos, e ao demais família, moradores ficaram presos dentro de elevadores. Equipes de emergência realizaram uma operação tensa e dramática.

Um incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento de um edifício residencial e matou uma família inteira e um cachorro, causando pânico entre os moradores, na manhã deste domingo (21), no bairro Água Branca em Piracicaba.

Sem ter como sair do apartamento, as três pessoas não resistiram e morreram, como também um cachorrinho, em um cenário de dor e tristeza.

Algumas pessoas passaram mal por causa da inalação de fumaça e precisaram de atendimento médico. O SAMU atuou no local com ambulâncias, prestando socorro às vítimas. A fumaça era tão intensa que podia ser vista de longe

O Corpo de Bombeiros trabalhou no controle total das chamas e rescaldo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas. A ocorrência segue em andamento e o clima é de luto e comoção.