O operador têxtil Fábio Bernardes, de 47 anos, foi esfaqueado diversas vezes em plena via pública, bem em frente à casa onde morava. Ele caiu no chão, gravemente ferido, e morreu antes mesmo da chegada do resgate. A rua ficou tomada por sangue e pelo desespero de quem presenciou a cena.

Uma discussão antiga, gritos na rua e um final trágico. O que começou como mais um atrito entre vizinhos terminou em assassinato brutal a facadas na manhã desta quinta-feira (18), no Jardim da Mata, em Americana, a 39 km de Piracicaba.

Na tentativa de salvar o marido, a esposa de Fábio entrou no meio da briga e acabou ferida nos braços, sofrendo cortes ao tentar conter o agressor. Ela foi socorrida, atendida no hospital e liberada, mas ficou em estado de choque.

A Guarda Municipal chegou rápido e encontrou o suspeito trancado dentro da própria casa, na mesma rua do crime. No imóvel, os agentes localizaram um coldre de faca. A lâmina usada no ataque havia sido jogada fora, mas foi encontrada pouco depois e apreendida.

A Polícia Civil confirmou que a briga não era novidade. Os dois vizinhos tinham histórico de confusões e violência, inclusive um registro feito em agosto, quando, em outra discussão, Fábio teria ferido o mesmo homem com um canivete.