Os donos do buffet Delicatê Gastronomia, conhecido na região e agora alvo de revolta de dezenas de clientes, desapareceram de Limeira e da Região Metropolitana de Piracicaba após uma série de denúncias e traumas. Eles foram denunciados por não comparecerem a eventos já pagos, com contratos assinados. Casamentos, aniversários e festas foram simplesmente abandonados, deixando famílias no prejuízo e em desespero às vésperas das comemorações.
Segundo a Polícia Civil, mais de 30 boletins de ocorrência já foram registrados contra os proprietários do buffet, a maioria por descumprimento de contrato, com grandes prejuízos. Em diligência recente, os policiais encontraram a casa que funcionava como sede da empresa totalmente vazia, sem móveis e com sinais de abandono, levantando ainda mais suspeitas.
Um dos casos mais revoltantes envolve uma noiva que recebeu, no próprio dia do casamento, uma mensagem via aplicativo informando que o buffet não compareceria. A comunicação de última hora causou enorme prejuízo financeiro e emocional, além de constrangimento diante dos convidados. Pais e crianças também sofreram com a irresponsabilidade. Situações semelhantes foram relatadas por diversos outros clientes lesados.
O casal responsável pelo Delicatê Gastronomia é considerado desaparecido e está sendo procurado pela Polícia Civil, que já instaurou inquérito para apurar os fatos e identificar possíveis crimes, incluindo estelionato.
Enquanto isso, vítimas se organizam para buscar justiça e alertar a população. A orientação das autoridades é que novos prejudicados registrem boletim de ocorrência, o que pode fortalecer as investigações e ajudar na responsabilização dos envolvidos.