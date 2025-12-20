Os donos do buffet Delicatê Gastronomia, conhecido na região e agora alvo de revolta de dezenas de clientes, desapareceram de Limeira e da Região Metropolitana de Piracicaba após uma série de denúncias e traumas. Eles foram denunciados por não comparecerem a eventos já pagos, com contratos assinados. Casamentos, aniversários e festas foram simplesmente abandonados, deixando famílias no prejuízo e em desespero às vésperas das comemorações.

LEIA MAIS

Segundo a Polícia Civil, mais de 30 boletins de ocorrência já foram registrados contra os proprietários do buffet, a maioria por descumprimento de contrato, com grandes prejuízos. Em diligência recente, os policiais encontraram a casa que funcionava como sede da empresa totalmente vazia, sem móveis e com sinais de abandono, levantando ainda mais suspeitas.