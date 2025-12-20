A modernização do processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação vem abrindo um novo mercado de trabalho no país, especialmente para profissionais que desejam atuar de forma independente na formação de condutores.

Com o avanço do aplicativo CNH do Brasil, desenvolvido pelo Ministério dos Transportes, cresce não apenas a adesão de candidatos à habilitação, mas também a procura por cursos e credenciamentos voltados a instrutores autônomos.

A plataforma já soma mais de 25,6 milhões de usuários cadastrados e ultrapassa a marca de 1,39 milhão de solicitações relacionadas à habilitação, conforme dados da Secretaria Nacional de Trânsito.