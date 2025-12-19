Nos dias 23 e 30/12 (terças-feiras), o funcionamento será das 7h às 19h. Já nos dias 24 e 31/12 (quartas-feiras), o varejão abrirá das 7h às 12h. As datas extras têm como foco atender à demanda típica do período, com destaque para frutas de época, como ameixas, pêssegos, uvas, cerejas e abacaxis, além de legumes, verduras, especiarias, queijos e frios.

O tradicional Varejão Especial de Festas terá início na próxima terça-feira (23), no Varejão Municipal da Paulista, oferecendo à população mais opções para as compras de fim de ano. A ação é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, e segue também nos dias 24, 30 e 31 de dezembro.

Em 2024, cerca de 100 toneladas de alimentos foram comercializadas durante os quatro dias do Varejão Especial de Festas. Para 2025, a Secretaria estima um crescimento entre 3% e 5% no volume de vendas. Além da Paulista, os varejões Central Vespertino e Vila Rezende terão seus dias antecipados para quarta-feira, 24 e 31/12, no período da manhã, respectivamente. Já os varejões que funcionam normalmente às quintas-feiras à tarde não terão atendimento nas semanas de Natal e Ano-Novo.

De acordo com a Prefeitura, os varejões municipais oferecem uma economia de até 20% em uma cesta com cerca de 30 produtos, quando comparados aos preços praticados pela iniciativa privada.

Neste ano, os feriados de Natal (25/12) e Ano-Novo (01/01/2026) caem em uma quinta-feira. Mesmo assim, o Varejão Municipal da Paulista, que ocorre aos sábados, será mantido normalmente, das 6h às 19h30. Aos domingos, algumas bancas estarão montadas em preparação para os Especiais de Festas, e a praça de alimentação seguirá aberta ao público.

