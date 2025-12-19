De acordo com a apuração, o comerciante preso comprava pacotes de café por valores irrisórios, muito abaixo do preço praticado no mercado, ciente de que os produtos tinham origem criminosa. A mercadoria era adquirida rapidamente, sem perguntas, e logo colocada à venda para clientes comuns, que muitas vezes sequer imaginavam estar levando para casa um produto furtado.

As investigações da Polícia Civil avançaram e escancararam o que estava por trás do café vendido “baratinho” no mercadinho em um estabelecimento de Piracicaba. Segundo os policiais, o local funcionava como ponto certo de escoamento de mercadoria furtada, alimentando um ciclo criminoso que começava no furto e terminava direto na prateleira, sem nota fiscal e sem qualquer pudor.

Os policiais identificaram que os furtos ao supermercado União foram recorrentes e planejados. O autor entrava no estabelecimento, enchia sacolas com dezenas de pacotes de café e saía tranquilamente. Em pelo menos duas ocasiões, contou com apoio de um comparsa, mostrando que o esquema já estava estruturado e em funcionamento.

Durante a ação no mercadinho, os agentes encontraram pacotes do mesmo lote e da mesma marca furtada, todos expostos para venda. Questionado, o dono do comércio não apresentou nenhuma nota fiscal, recibo ou justificativa plausível. A checagem dos códigos e lotes confirmou: era exatamente o café levado nos furtos.

O que mais chamou a atenção dos investigadores foi o histórico do comerciante. Ele já era conhecido da polícia, com passagens por receptação, roubo, estelionato e até homicídio, reforçando a convicção de que não se tratava de “descuido”, mas de reincidência criminosa e prática consciente.