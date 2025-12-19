O Reservatório de Águas, localizado na Rua Aquilino Pacheco, no bairro Alto, na região central de Piracicaba, agora é Patrimônio Histórico e Cultural de Piracicaba. O prefeito Helinho Zanatta assinou no último dia 15 desde mês o decreto de tombamento, que foi publicado no Diário Oficial do Município.
Além do Reservatório de Águas, a Caixa d’Água do Semae, localizada na rua XV de Novembro, 2.200, no Bairro Alto, onde fica a sede administrativa do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba), também foi beneficiado no mesmo decreto.
Agora, a partir da determinação do Executivo, o Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba) fica autorizado a inscrever os bens móveis no Livro de Tombo competente, para todos os efeitos legais. De acordo com o decreto, as duas edificações foram construídas em imóveis de propriedade do Semae e do Município de Piracicaba.
Conforme documento de tombamento do Codepac, os estudos para construção destes reservatórios começaram em dezembro de 1884 pela empresa Frick & CO – com nome popular à época de Empreza Hidráulica de Piracicaba – baseados nos projetos do italiano Serafino Corso. O início das obras deu-se em maio de 1886, sendo o primeiro reservatório inaugurado em 02/11/1886, pelo então imperador Dom Pedro II.
Os engenheiros responsáveis pela obra foram o português João Frick, o italiano Carlos Zanotta, e o brasileiro Ataliba Baptista de Oliveira Valle. Segundo levantamentos históricos, esses profissionais foram principais responsáveis por introduzir tecnologias avançadas para sistemas de água encanada, energia elétrica e de canalização de esgoto, tendo como apoio intelectual em suas ações nomes importantes para Piracicaba, como Luiz de Queiroz e Saturnino de Brito.
Em setembro de 2022, o Reservatório da Estação Elevatória de Água Tratada da Marechal Deodoro foi aberto para visitação pública, antes de obras de manutenção, com acesso livre por alguns dias e horários, e foi um sucesso de público. Somente nos primeiros sete dias de visitação, mais de 4 mil pessoas visitaram o local.
O Reservatório faz parte do complexo de Reservatórios da rua Marechal Deodoro, cujas obras de escavação para a construção foram iniciadas em 23 de maio de 1886 e os trabalhos foram completados um ano depois.
Originalmente, o reservatório apresentava fachadas de característica neoclássica, com modenatura (conjunto de molduras), óculos, entablamento, platibanda (faixa vertical que emoldura a parte superior de um edifício e que tem a função de esconder o telhado) e portas em arco abatido.
A fachada principal é simétrica e dividida em sete blocos, apresentando três portas e quatro óculos circulares. Não existe um elemento de destaque, sendo que os mesmos se repetem. As demais fachadas, num total de três, foram executadas com os mesmos elementos da fachada principal, e as envazaduras também eram óculos gradeados.
Os reservatórios semienterrados consistiam em duas pequenas edificações para guarda entre as ruas Silva Jardim, Cristiano Cleopath e Marechal Deodoro, com capacidade para 3,1 milhões de litros.
Os reservatórios da Marechal, além de abastecer a região central por gravidade, também são responsáveis pelo abastecimento dos reservatórios das regiões Pauliceia, XV de Novembro, Unileste, Dois Córregos, Conceição, Tupi e Cecap.
D. PEDRO II
O Reservatório de Águas, porém, não foi o primeiro construído na cidade. A primeira Estação de Captação de Piracicaba foi inaugurada em 2 de novembro de 1886, por Dom Pedro II, e está localizada onde fica atualmente o Museu da Água.
Esta estação era responsável por captar a água do Rio Piracicaba e bombeá-la para o sistema da cidade. A construção do reservatório da Rua Aquilino Pacheco (Marechal Deodoro) faz parte do mesmo sistema inicial, foi iniciada em 1886 e concluída e inaugurada em 1887.