Além do Reservatório de Águas, a Caixa d’Água do Semae, localizada na rua XV de Novembro, 2.200, no Bairro Alto, onde fica a sede administrativa do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba), também foi beneficiado no mesmo decreto.

O Reservatório de Águas, localizado na Rua Aquilino Pacheco, no bairro Alto, na região central de Piracicaba, agora é Patrimônio Histórico e Cultural de Piracicaba. O prefeito Helinho Zanatta assinou no último dia 15 desde mês o decreto de tombamento, que foi publicado no Diário Oficial do Município.

Agora, a partir da determinação do Executivo, o Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba) fica autorizado a inscrever os bens móveis no Livro de Tombo competente, para todos os efeitos legais. De acordo com o decreto, as duas edificações foram construídas em imóveis de propriedade do Semae e do Município de Piracicaba.

Conforme documento de tombamento do Codepac, os estudos para construção destes reservatórios começaram em dezembro de 1884 pela empresa Frick & CO – com nome popular à época de Empreza Hidráulica de Piracicaba – baseados nos projetos do italiano Serafino Corso. O início das obras deu-se em maio de 1886, sendo o primeiro reservatório inaugurado em 02/11/1886, pelo então imperador Dom Pedro II.

Os engenheiros responsáveis pela obra foram o português João Frick, o italiano Carlos Zanotta, e o brasileiro Ataliba Baptista de Oliveira Valle. Segundo levantamentos históricos, esses profissionais foram principais responsáveis por introduzir tecnologias avançadas para sistemas de água encanada, energia elétrica e de canalização de esgoto, tendo como apoio intelectual em suas ações nomes importantes para Piracicaba, como Luiz de Queiroz e Saturnino de Brito.