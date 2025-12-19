Com a 31ª posição nacional, Piracicaba consolidou-se como o município de maior Produto Interno Bruto (PIB) da sua Região Metropolitana, integrando o grupo das 35 cidades paulistas presentes na lista das 100 maiores economias do Brasil.

Os dados integram o levantamento "PIB dos Municípios 2022-2023", divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado de São Paulo concentra o maior número de representantes no ranking, seguido pelo Rio de Janeiro, que possui dez cidades na lista. A capital paulista mantém a liderança nacional, sendo responsável por 9,75% de toda a produção de riqueza do país.