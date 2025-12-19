Com a 31ª posição nacional, Piracicaba consolidou-se como o município de maior Produto Interno Bruto (PIB) da sua Região Metropolitana, integrando o grupo das 35 cidades paulistas presentes na lista das 100 maiores economias do Brasil.
Os dados integram o levantamento "PIB dos Municípios 2022-2023", divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado de São Paulo concentra o maior número de representantes no ranking, seguido pelo Rio de Janeiro, que possui dez cidades na lista. A capital paulista mantém a liderança nacional, sendo responsável por 9,75% de toda a produção de riqueza do país.
Dentro do cenário estadual, municípios como Osasco (8º) e Guarulhos (10º) figuram entre os dez primeiros colocados. A Grande São Paulo apresentou um crescimento em sua participação no PIB nacional, passando de 15,8% para 16,2% no período analisado.
Veja a lista das cidades paulistas no top-100:
1° – São Paulo (SP)
8° – Osasco (SP)
10° – Guarulhos (SP)
11° – Campinas (SP)
16° – São Bernardo do Campo (SP)
17° – Barueri (SP)
19° – Paulínia (SP)
21° – Jundiaí (SP)
23° – São José dos Campos (SP)
24° – Sorocaba (SP)
26° – Ribeirão Preto (SP)
31° – Piracicaba (SP)
39° – Santo André (SP)
45° – Santos (SP)
48° – Cajamar (SP)
50° – Indaiatuba (SP)
54° – Cubatão (SP)
58° – São José do Rio Preto (SP)
59° – Mogi das Cruzes (SP)
62° – Mauá (SP)
67° – Taubaté (SP)
68° – São Caetano do Sul (SP)
72° – Hortolândia (SP)
74° – Diadema (SP)
76° – Limeira (SP)
77° – Bauru (SP)
83° – Louveira (SP)
87° – Jacareí (SP)
89° – Cotia (SP)
90° – Sumaré (SP)
91° – Suzano (SP)
93° – São Carlos (SP)
97° – Americana (SP)
98° – São Sebastião (SP)
99° – Embu das Artes (SP)
Setores Econômicos e PIB per Capita
O desempenho da capital paulista foi influenciado pelo setor de serviços, com ênfase em áreas como tecnologia, finanças, saúde e transporte. Em valores correntes, a produção da cidade atingiu R$ 1,06 trilhão em 2023, um aumento de aproximadamente 40% em comparação ao ano de 2019.
No indicador de PIB per capita — que divide a riqueza total pelo número de habitantes —, municípios com menor população e forte atividade industrial ou extrativista registraram índices elevados. Paulínia, impulsionada pelo refino de petróleo, alcançou o quarto lugar nacional entre as cidades que não são capitais. Outros municípios paulistas como Louveira, Gavião Peixoto e Queiroz também figuram entre os maiores índices per capita do Brasil.