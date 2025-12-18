O Brasil registrou um aumento na taxa de letalidade por picadas de escorpião em 2025, com o índice subindo de 0,06% para 0,12% em comparação ao período anterior. Dados oficiais indicam mais de 173 mil acidentes e 200 óbitos no ano corrente, concentrados principalmente em crianças e idosos. O crescimento das ocorrências está associado à expansão das áreas urbanas e às elevadas temperaturas, que favorecem a reprodução e o surgimento do aracnídeo nas cidades.
Segundo dados do painel Acidentes por Animais Peçonhentos, Piracicaba é a líder em casos de acidentes com escorpiões do estado de São Paulo, chegando a 18.136, de 2007 a 2025. Somente este ano foram registrados 1320 casos.
Protocolo de Primeiros Socorros
Em caso de acidente, o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan recomendam procedimentos específicos para minimizar as complicações do veneno, que atua no sistema nervoso:
- Higienização: Lavar a região afetada com água e sabão de forma suave.
- Controle da dor: Aplicar compressas mornas no local da picada enquanto se desloca para uma unidade de saúde.
- Atendimento médico: Buscar assistência hospitalar imediata para avaliação da gravidade e possível aplicação de soro antiescorpiônico.
- Ações contraindicadas: Não deve ser feito torniquete, incisões ou sucção do veneno. O uso de gelo e a aplicação de pomadas também são desaconselhados, pois não impedem a absorção da toxina e podem dificultar o diagnóstico clínico.
Classificação dos Sintomas
Os acidentes são divididos por níveis de gravidade conforme a reação do organismo:
- Leve: Dor intensa no local, que pode se irradiar pelo membro.
- Moderado: Presença de suor excessivo, vômitos e aumento da frequência cardíaca (taquicardia).
- Grave: Salivação abundante, insuficiência cardíaca e risco de edema pulmonar.
Prevenção econtrole urbano
A proliferação urbana ocorre devido à oferta de alimento, como baratas, e abrigos em redes de esgoto e entulhos. Para evitar a presença do animal, órgãos técnicos orientam o fechamento de ralos e tomadas, a manutenção de jardins limpos e a vedação de frestas em rodapés e muros. Recomenda-se ainda examinar calçados e roupas antes do uso e manter móveis afastados das paredes.
O escorpião-amarelo e o escorpião-amarelo-do-Nordeste possuem capacidade reprodutiva por partenogênese, processo no qual a fêmea gera descendentes sem necessidade de acasalamento. Cada gestação pode originar até 25 filhotes. Caso um exemplar seja localizado, a orientação é não manuseá-lo diretamente, utilizando instrumentos longos para isolá-lo em um frasco e entregá-lo ao Centro de Controle de Zoonoses local.