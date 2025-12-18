O Brasil registrou um aumento na taxa de letalidade por picadas de escorpião em 2025, com o índice subindo de 0,06% para 0,12% em comparação ao período anterior. Dados oficiais indicam mais de 173 mil acidentes e 200 óbitos no ano corrente, concentrados principalmente em crianças e idosos. O crescimento das ocorrências está associado à expansão das áreas urbanas e às elevadas temperaturas, que favorecem a reprodução e o surgimento do aracnídeo nas cidades.

Segundo dados do painel Acidentes por Animais Peçonhentos, Piracicaba é a líder em casos de acidentes com escorpiões do estado de São Paulo, chegando a 18.136, de 2007 a 2025. Somente este ano foram registrados 1320 casos.

