A Prefeitura de Piracicaba iniciou um processo de concessão para a gestão de três importantes pontos turísticos da cidade: o Parque do Mirante, o Aquário Municipal e o Elevador Turístico Alto do Mirante.
Empresas interessadas têm até o dia 24 de fevereiro de 2026 para enviar suas propostas. O objetivo é transferir a administração desses espaços para a iniciativa privada, que ficará responsável pela manutenção, modernização e pela criação de novas atividades de lazer, turismo, cultura, gastronomia e eventos.
Saiba Mais:
O projeto abrange uma área de aproximadamente 28,5 mil metros quadrados, e a concessão poderá durar até 25 anos.
O que vai continuar gratuito?
O acesso ao Parque do Mirante seguirá sendo gratuito, assim como o Aquário Municipal, que continuará com entrada livre para visitas educativas de alunos da rede pública e de entidades sociais.
No entanto, alguns serviços e atividades poderão ser cobrados, com valores definidos pela empresa responsável pela gestão, de acordo com o plano que ela apresentar.
Por que isso é importante para Piracicaba?
A ideia é que a cidade consiga atrair investimentos privados para melhorar a infraestrutura e oferecer mais opções de lazer, sem depender exclusivamente do orçamento público. A proposta também visa impulsionar o turismo, fomentar a economia local e gerar novas oportunidades de emprego, especialmente na região da Rua do Porto.
O processo será decidido pelo maior lance ofertado, com valor inicial mínimo de R$ 100 mil.