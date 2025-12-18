A Prefeitura de Piracicaba iniciou um processo de concessão para a gestão de três importantes pontos turísticos da cidade: o Parque do Mirante, o Aquário Municipal e o Elevador Turístico Alto do Mirante.

Empresas interessadas têm até o dia 24 de fevereiro de 2026 para enviar suas propostas. O objetivo é transferir a administração desses espaços para a iniciativa privada, que ficará responsável pela manutenção, modernização e pela criação de novas atividades de lazer, turismo, cultura, gastronomia e eventos.

