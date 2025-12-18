Um trabalho produzido no âmbito da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas de Piracicaba (Comclima) e apresentado pela pesquisadora do Cena/Esalq, Tainá Patriani, conquistou o Best Poster Award (melhor pôster) no 5º Simpósio Mundial de Adaptação às Mudanças Climáticas, realizado em novembro, em Florianópolis (SC). O evento é considerado um dos principais fóruns internacionais dedicados ao debate sobre adaptação climática.
Intitulado “Collaborative Governance Based on Locally Grounded Knowledge Shaping Climate Policy in Piracicaba, Brazil”, o trabalho destaca a trajetória da Comclima e evidencia como a governança colaborativa aliada ao conhecimento local pode acelerar políticas públicas de adaptação frente a riscos como deslizamentos, enxurradas e inundações.
A pesquisa premiada reconhece a experiência de Piracicaba como um caso relevante de coprodução de conhecimento em nível municipal, reunindo servidores públicos, setor privado, organizações da sociedade civil, população e academia. Um dos principais destaques do estudo é a formulação coletiva da minuta da Política Municipal de Mudanças Climáticas (PMMC), elaborada pela Comissão e entregue ao poder executivo.
Atualmente, Piracicaba possui 52 Zonas Especiais de Risco (ZER) de inundação e enfrenta também ameaças de deslizamentos, enxurradas e secas agravadas pelas mudanças climáticas. Cerca de 3 mil pessoas vivem em áreas vulneráveis, e o município foi classificado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima como o 11º prioritário para adaptação climática no estado de São Paulo.
Apesar desse cenário e de contar com uma Comissão Municipal de Mudanças Climáticas estruturada, a cidade ainda enfrenta entraves políticos. A minuta da PMMC foi entregue ao ex-prefeito Luciano Almeida, em 2022, e reapresentada ao atual prefeito Helio Zanatta, no início de 2025, mas ainda não foi encaminhada para se tornar lei municipal.
O estudo conclui que a atuação contínua da Comclima, por meio de espaços deliberativos equitativos, ciclos de eventos e respostas sistêmicas, contribui para criar condições institucionais que permitem ao Executivo absorver propostas concretas. A pesquisa também aponta limites importantes, como a baixa participação de comunidades periféricas e racializadas, indicando desafios para ampliar a justiça climática e a escuta das populações mais expostas aos riscos.
Ao não romantizar o processo, o trabalho reforça que a adaptação climática vai além de soluções técnicas: trata-se de uma capacidade institucional construída com diálogo, organização e decisões formalizadas. A premiação internacional reconhece justamente essa contribuição de Piracicaba ao demonstrar que a governança colaborativa pode tornar as cidades mais preparadas para os impactos das mudanças climáticas.
Criada em 2021, a Comclima se consolidou como um espaço permanente de articulação intersetorial, acompanhamento de políticas públicas e mobilização social em torno da agenda climática municipal. Entre 2021 e 2025, a Comissão coordenou a elaboração da PMMC, manteve a cobrança por avanços institucionais e revisou a minuta da política em encontros multissetoriais, culminando na aprovação unânime do texto pelo colegiado e na nova entrega ao Executivo em abril deste ano.