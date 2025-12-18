A investigação teve início após a Polícia Militar prender um suspeito por tráfico de drogas. Durante a apresentação da ocorrência na delegacia, investigadores da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) identificaram o homem como autor de furtos recorrentes em uma unidade do Supermercado União, em Piracicaba.

A Polícia Civil de Piracicaba deflagrou, na tarde desta quarta-feira (17), a Operação “Café Amargo”, que resultou na prisão em flagrante de um comerciante pelo crime de receptação qualificada e na identificação de dois homens envolvidos em uma série de furtos contra um supermercado da cidade.

Confrontado pelos policiais civis, o suspeito confessou a prática de pelo menos três furtos, revelando que subtraiu dezenas de pacotes de café, revendidos posteriormente a outros comércios por valores muito abaixo do preço de mercado. Em duas das ações, ele contou com o apoio de um comparsa, que também foi identificado durante as investigações.

Com base nas informações levantadas, os policiais civis foram até um comércio localizado no bairro Jardim Planalto, onde encontraram pacotes de café da mesma marca dos produtos furtados, expostos à venda. O responsável pelo estabelecimento não apresentou notas fiscais nem qualquer documentação que comprovasse a origem lícita da mercadoria.

Após consultas aos sistemas internos do supermercado vítima e a análise dos lotes, ficou comprovado que os produtos encontrados eram os mesmos subtraídos durante os furtos. O comerciante detido já possuía antecedentes criminais por receptação, roubo, estelionato e homicídio e não conseguiu justificar a posse dos produtos.