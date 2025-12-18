18 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Operação 'Café Amargo' prende dono de mercado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
O comerciante foi preso em flagrante por receptação qualificada.
O comerciante foi preso em flagrante por receptação qualificada.

  A Polícia Civil de Piracicaba deflagrou, na tarde desta quarta-feira (17), a Operação “Café Amargo”, que resultou na prisão em flagrante de um comerciante pelo crime de receptação qualificada e na identificação de dois homens envolvidos em uma série de furtos contra um supermercado da cidade.

LEIA MAIS

A investigação teve início após a Polícia Militar prender um suspeito por tráfico de drogas. Durante a apresentação da ocorrência na delegacia, investigadores da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) identificaram o homem como autor de furtos recorrentes em uma unidade do Supermercado União, em Piracicaba.

Confrontado pelos policiais civis, o suspeito confessou a prática de pelo menos três furtos, revelando que subtraiu dezenas de pacotes de café, revendidos posteriormente a outros comércios por valores muito abaixo do preço de mercado. Em duas das ações, ele contou com o apoio de um comparsa, que também foi identificado durante as investigações.

Com base nas informações levantadas, os policiais civis foram até um comércio localizado no bairro Jardim Planalto, onde encontraram pacotes de café da mesma marca dos produtos furtados, expostos à venda. O responsável pelo estabelecimento não apresentou notas fiscais nem qualquer documentação que comprovasse a origem lícita da mercadoria.

Após consultas aos sistemas internos do supermercado vítima e a análise dos lotes, ficou comprovado que os produtos encontrados eram os mesmos subtraídos durante os furtos. O comerciante detido já possuía antecedentes criminais por receptação, roubo, estelionato e homicídio e não conseguiu justificar a posse dos produtos.

Diante das evidências, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante do comerciante por receptação qualificada. O autor dos furtos foi indiciado e o comparsa, que já se encontra preso por outro crime, também será responsabilizado.

Todos os produtos apreendidos serão devolvidos ao estabelecimento lesado. A operação foi coordenada pelo delegado Dr. André de França Oliveira.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários