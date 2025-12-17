Uma família que celebrava um aniversário durante um piquenique nesta quarta-feira (17), foi surpreendida por um criminoso ousado, que anunciou o roubo sem piedade, levou pertences pessoais e ainda fugiu com o carro das vítimas no Horto Florestal em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

De forma repentina, o homem se aproximou do grupo, simulou estar armado e passou a exigir celulares, cartões bancários e outros objetos de valor. Assustadas e sem chance de reação, as vítimas obedeceram às ordens. Antes de fugir, o assaltante ainda pegou as chaves do veículo da família e deixou o local dirigindo o carro roubado, em plena luz do dia.