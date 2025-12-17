Uma família que celebrava um aniversário durante um piquenique nesta quarta-feira (17), foi surpreendida por um criminoso ousado, que anunciou o roubo sem piedade, levou pertences pessoais e ainda fugiu com o carro das vítimas no Horto Florestal em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
De forma repentina, o homem se aproximou do grupo, simulou estar armado e passou a exigir celulares, cartões bancários e outros objetos de valor. Assustadas e sem chance de reação, as vítimas obedeceram às ordens. Antes de fugir, o assaltante ainda pegou as chaves do veículo da família e deixou o local dirigindo o carro roubado, em plena luz do dia.
Logo após o crime, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas e deram início a buscas intensas pela região. Durante o patrulhamento, um caminhoneiro abordou os agentes e informou ter visto um carro capotado em uma estrada de terra próxima ao local do assalto.
Ao chegarem ao ponto indicado, os guardas encontraram um Renault Sandero completamente destruído e confirmaram que se tratava do veículo levado da família, evidenciando uma fuga descontrolada e imprudente por parte do criminoso.
Com base nas características repassadas pelas vítimas e em uma foto feita por um familiar — que conseguiu esconder um dos celulares durante a ação —, as equipes intensificaram as buscas e localizaram o suspeito nas proximidades do Jardim Odécio Degan.
Durante a abordagem, os agentes encontraram com o homem dois celulares e cartões de crédito pertencentes à família, confirmando a autoria do crime. Ele foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O carro roubado possui seguro e parte dos objetos levados foi recuperada e devolvida às vítimas. O caso causou revolta e reforçou o alerta sobre a insegurança até mesmo em áreas de lazer, onde uma simples comemoração pode se transformar, em questão de minutos, em um verdadeiro pesadelo.