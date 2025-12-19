A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter conclusivo, a proposta que altera o Código Civil para autorizar a celebração de casamentos por meio de videoconferência e o uso de assinaturas eletrônicas em processos de habilitação.

VEJA MAIS:



O Projeto de Lei nº 9.395/2017 estabelece a integração dos serviços de registro civil ao ambiente digital. A medida possibilita que noivos realizem a cerimônia de forma remota e utilizem certificados digitais para a formalização de documentos, sem a obrigatoriedade da presença física nas sedes dos cartórios.

Alterações no sistema de registros públicos