O registro de um ataque contra uma banhista em Florianópolis (SC) acende o alerta para o perigo da proximidade entre humanos e capivaras, principalmente para Piracicaba, onde há uma grande concentração dos animais em algumas regiões da cidade. Especialistas advertem que o comportamento defensivo do animal e a possibilidade de transmissão de zoonoses tornam o contato direto uma ameaça à saúde pública.

No dia 8 de dezembro, na Praia da Lagoinha do Leste, uma mulher de 32 anos foi ferida por uma capivara enquanto nadava. O animal desferiu mordidas no abdômen, braço e nádegas, o que exigiu resgate aéreo e procedimento cirúrgico para reconstrução de tecidos. O incidente demonstra que a percepção de docilidade desses roedores não condiz com sua reação em situações de estresse ou defesa de território.