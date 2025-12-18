A Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) confirmou uma série de mudanças que vão alterar de forma significativa a dinâmica do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) nas edições de 2027 e 2028. As alterações foram aprovadas pelo Conselho de Graduação da USP e fazem parte de um processo gradual de modernização do exame, alinhado às novas diretrizes curriculares.

Entre as novidades já definidas, está a reformulação da primeira fase do Vestibular 2027. A tradicional prova com 90 questões de múltipla escolha dará lugar a um exame com 80 perguntas, sem alteração no tempo total. A proposta, segundo a organização, é permitir que os candidatos tenham mais espaço para analisar questões que exigem articulação entre diferentes áreas do conhecimento, reforçando o raciocínio crítico em vez da simples memorização.