A Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) confirmou uma série de mudanças que vão alterar de forma significativa a dinâmica do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) nas edições de 2027 e 2028. As alterações foram aprovadas pelo Conselho de Graduação da USP e fazem parte de um processo gradual de modernização do exame, alinhado às novas diretrizes curriculares.
Entre as novidades já definidas, está a reformulação da primeira fase do Vestibular 2027. A tradicional prova com 90 questões de múltipla escolha dará lugar a um exame com 80 perguntas, sem alteração no tempo total. A proposta, segundo a organização, é permitir que os candidatos tenham mais espaço para analisar questões que exigem articulação entre diferentes áreas do conhecimento, reforçando o raciocínio crítico em vez da simples memorização.
As mudanças mais profundas, no entanto, chegam no Vestibular 2028, que será aplicado em 2027. A segunda fase passará por uma reestruturação completa. No primeiro dia, o conteúdo será reorganizado dentro do eixo de Linguagens e suas Tecnologias, reunindo Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa, Arte e Educação Física. Nessa etapa, o número de questões discursivas cairá de 10 para 8, mantendo a redação como parte obrigatória da prova.
Já o segundo dia da segunda fase também terá menos questões: serão 10, em vez das 12 atualmente aplicadas. Além disso, a FUVEST reduzirá drasticamente a variedade de provas específicas. Hoje, existem 22 formatos diferentes; com a nova proposta, serão apenas seis modelos, definidos conforme a carreira escolhida pelo candidato.
Os novos tipos de prova combinam áreas como Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, variando entre abordagens aplicadas, interdisciplinares ou específicas. Essa reorganização busca simplificar o vestibular e torná-lo mais coerente com as competências exigidas no ensino médio contemporâneo.
Ao longo de 2026, a Pró-Reitoria de Graduação da USP deverá ouvir as unidades da universidade para definir qual modelo de prova será adotado em cada curso. A expectativa é que essa definição seja divulgada com antecedência, garantindo previsibilidade e melhor planejamento para os estudantes que pretendem disputar uma vaga na USP.
Segundo a FUVEST, a transparência nesse processo é fundamental para que os candidatos compreendam claramente o que será exigido na segunda fase do vestibular e possam direcionar seus estudos de forma mais estratégica.