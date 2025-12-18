A aprovação ocorreu durante reunião do Conselho Deliberativo, realizada no Anfiteatro Pecege, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra. Com a presença de 40 conselheiros, a proposta foi aprovada por unanimidade, evidenciando o consenso interno sobre a necessidade de mudança e modernização do clube.

O dia 16 de dezembro se tornou histórico para nosso XV de Novembro e Piracicaba com a aprovação histórica da cessão de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que redefine o rumo do futebol quinzista e abre caminho para um futuro de reconstrução, estabilidade e ambição.

O processo ganhou projeção nacional com a confirmação de que Luiz Fabiano, ex-atacante da Seleção Brasileira e ídolo do São Paulo, integra o grupo de acionistas que passa a comandar o futebol do XV. A entrada de um nome com trajetória vitoriosa e vivência em alto nível é vista como um símbolo de credibilidade e compromisso com um projeto esportivo mais sólido.

Com a decisão, os grupos CFAW Brasil e Dry Telecom assumem o controle da SAF do XV, trazendo a promessa de investimento, profissionalização da gestão e planejamento de longo prazo. Para o clube, a SAF representa a possibilidade de virar a página de dificuldades financeiras e retomar o protagonismo dentro e fora de campo.

Entre dirigentes, conselheiros e torcedores, o sentimento é de expectativa e esperança. O XV escolheu um novo caminho, mais estruturado e alinhado às transformações do futebol brasileiro, sem abrir mão de sua identidade e de sua história.