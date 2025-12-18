Uma ação rápida e coordenada da Polícia Civil de São Paulo no último sábado (13) evitou o que poderia se tornar uma tragédia. Informações repassadas por autoridades dos Estados Unidos, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, apontaram para o possível planejamento de um ataque violento a uma escola, com conexões eletrônicas ligadas ao interior paulista.
Diante da gravidade do alerta, a DEIC de Piracicaba (DEINTER-9) mobilizou imediatamente o Setor de Inteligência, com apoio do GOE, para identificar o responsável pelas ameaças e impedir qualquer ação violenta.
Após uma série de investigações técnicas na internet, os policiais conseguiram rastrear endereços de IP e conexões suspeitas, que direcionaram as apurações para a cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. A partir daí, foi montada uma força-tarefa entre as polícias civis de São Paulo e Minas Gerais.
O trabalho conjunto resultou na identificação e apreensão de um adolescente de 16 anos, apontado como responsável pelas publicações e interações eletrônicas que levantaram o alerta internacional.
Durante o cumprimento simultâneo de mandados em Americana, a 39 km de Piracicaba, e Ituiutaba (MG), os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos do adolescente. Em uma análise preliminar, o material encontrado causou preocupação ainda maior.
Segundo a Polícia Civil, foram localizados arquivos com conteúdo de pedofilia, registros de maus-tratos a animais, violência extrema e outros elementos considerados gravíssimos. O conjunto das provas indica comportamento violento recorrente e sinais compatíveis com planejamento de ataque.
Todo o material apreendido, incluindo celular, fragmentos digitais e senhas, está sendo analisado por perícia especializada. A polícia trabalha agora para identificar possíveis conexões, influenciadores ou pessoas que tenham incentivado as práticas criminosas.
O adolescente segue apreendido em Ituiutaba (MG), por decisão judicial, enquanto as investigações avançam.
A operação foi coordenada pelo delegado Dr. William Ricardo de A. Marchi, da DEIC – DEINTER 9, que destacou a importância da ação preventiva para garantir a segurança da população e evitar uma tragédia anunciada.