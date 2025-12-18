Uma ação rápida e coordenada da Polícia Civil de São Paulo no último sábado (13) evitou o que poderia se tornar uma tragédia. Informações repassadas por autoridades dos Estados Unidos, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, apontaram para o possível planejamento de um ataque violento a uma escola, com conexões eletrônicas ligadas ao interior paulista.

Diante da gravidade do alerta, a DEIC de Piracicaba (DEINTER-9) mobilizou imediatamente o Setor de Inteligência, com apoio do GOE, para identificar o responsável pelas ameaças e impedir qualquer ação violenta.

