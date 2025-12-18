18 de dezembro de 2025
Rio sobe, casal fica ilhado e é salvo no Corumbataí em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Romano
O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate no IAA.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate no IAA.

  Um casal correu grave risco de morte por afogamento às margens do rio Corumbataí, nesta quinta-feira (18) em Piracicaba. Os dois, aparentemente alterados, se colocaram em perigo extremo ao desafiar a forte correnteza, ficando ilhados no meio do rio. Eles foram salvos em uma operação eficaz do Corpo de Bombeiros no bairro IAA.

Segundo apurado, os dois atravessaram o rio sem qualquer condição de retorno e, quando perceberam o tamanho da encrenca, já era tarde demais. Presos do outro lado, sem saída e sem noção do perigo real, ficaram à mercê da correnteza.

A cena chamou atenção de quem passava pelo local. A imprudência virou caso de resgate, mobilizando viaturas, equipes especializadas e balsa, tudo para evitar que a situação acabasse em tragédia.

De acordo com as informações, o casal apresentava sinais alterados, possivelmente por isso de bebidas, o que aumentou ainda mais o risco e transformou o salvamento em uma operação delicada. Qualquer passo em falso poderia resultar em afogamento. Após momentos de tensão, os dois foram retirados do rio sãos e salvos, sem ferimentos. Mesmo assim, a ocorrência deixa claro que, brincar com rio, bebida e imprudência é flertar com a morte.

