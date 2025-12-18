Um casal correu grave risco de morte por afogamento às margens do rio Corumbataí, nesta quinta-feira (18) em Piracicaba. Os dois, aparentemente alterados, se colocaram em perigo extremo ao desafiar a forte correnteza, ficando ilhados no meio do rio. Eles foram salvos em uma operação eficaz do Corpo de Bombeiros no bairro IAA.

Segundo apurado, os dois atravessaram o rio sem qualquer condição de retorno e, quando perceberam o tamanho da encrenca, já era tarde demais. Presos do outro lado, sem saída e sem noção do perigo real, ficaram à mercê da correnteza.