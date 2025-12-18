Pesquisadores do Laboratório de Fisiologia Endócrina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) identificaram que o consumo de cafeína por gestantes e lactantes altera o desenvolvimento endócrino e metabólico de fetos e recém-nascidos. O estudo, baseado em revisões de literatura e modelos experimentais, demonstra que a substância atravessa as barreiras placentária e mamária, atingindo o sangue do cordão umbilical em concentrações potencialmente superiores às da gestante.

VEJA MAIS:





A pesquisa indica que a capacidade de processamento da cafeína pelo organismo feminino diminui conforme a gestação avança. Enquanto em mulheres não grávidas a meia-vida da substância varia entre 2 e 4,5 horas, no terceiro trimestre esse período se estende para 11,5 a 18 horas. Como o feto e a placenta não possuem as enzimas necessárias para metabolizar a cafeína, a meia-vida fetal pode chegar a 100 horas.

Riscos gestacionais