Um vídeo registrando o atendimento emergencial a um sapo com os membros anteriores amputados e a boca lacrada com cola atingiu a marca de 29 milhões de visualizações nas redes sociais. O registro foi feito por Marcelo Mondadori, estudante de Medicina Veterinária e especialista em animais silvestres, que localizou o animal em estado de vulnerabilidade, sem capacidade de alimentação ou defesa.

Durante o procedimento, Mondadori utilizou óleo mineral e algodão para remover a substância que prendia a boca do anfíbio, permitindo a retomada da respiração normal. Segundo o estudante, as características das lesões indicam ação humana intencional, sugerindo que a amputação dos membros visava impedir que o animal tentasse abrir a boca.

Evolução do quadro clínico