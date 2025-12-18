18 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
COTOCO GANHOU FAMA

Resgate de sapo com membros amputados e boca colada viraliza

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Reprodução/Redes Sociais/Marcelo Mondadori
Nas redes sociais, sapo apelidado como cotoco, atingiu a marca de 29 milhões
Nas redes sociais, sapo apelidado como cotoco, atingiu a marca de 29 milhões

Um vídeo registrando o atendimento emergencial a um sapo com os membros anteriores amputados e a boca lacrada com cola atingiu a marca de 29 milhões de visualizações nas redes sociais. O registro foi feito por Marcelo Mondadori, estudante de Medicina Veterinária e especialista em animais silvestres, que localizou o animal em estado de vulnerabilidade, sem capacidade de alimentação ou defesa.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Durante o procedimento, Mondadori utilizou óleo mineral e algodão para remover a substância que prendia a boca do anfíbio, permitindo a retomada da respiração normal. Segundo o estudante, as características das lesões indicam ação humana intencional, sugerindo que a amputação dos membros visava impedir que o animal tentasse abrir a boca.

Evolução do quadro clínico

Após o atendimento emergencial, uma atualização sobre o estado de saúde do anfíbio, apelidado de "Cotoco", foi divulgada na última semana. Os novos registros mostram a evolução do quadro clínico e a adaptação do animal ao ambiente externo, onde ele já consegue se deslocar sobre a grama apesar da ausência dos membros anteriores.

Além da melhora na locomoção, o vídeo confirma que o sapo recuperou a capacidade de caçar insetos e se alimentar de forma autônoma, apresentando um quadro de saúde considerado estável.

O caso gerou repercussão em plataformas digitais, onde usuários debateram a legislação sobre maus-tratos contra a fauna silvestre e a importância do atendimento especializado em medicina de animais exóticos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários