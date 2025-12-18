A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba oficializou a incorporação de sete novos veículos à sua frota operacional, em um investimento de R$ 3,27 milhões oriundos majoritariamente dos cofres municipais. A aquisição inclui três viaturas destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de quatro vans voltadas ao transporte de pacientes, sendo uma delas adaptada para cadeirantes.
Estrutura do Samu e Atendimento de Urgência
As três novas unidades móveis serão integradas à rede de urgência e emergência, podendo operar em duas modalidades:
- Unidade de Suporte Avançado (USA): Equipada para casos de risco iminente de morte, contando com médico, enfermeiro, condutor socorrista e suporte farmacológico especializado.
- Unidade de Suporte Básico (USB): Atua conforme a demanda diária e serve como reserva técnica durante períodos de manutenção da frota principal.
Segundo a administração municipal, o reforço garante que o sistema opere com capacidade total, mantendo as duas equipes de intervenção avançada que já atuam no período diurno.
Além do Samu, o Serviço Integrado de Transportes recebeu três vans com capacidade para 16 passageiros e uma unidade de 12 lugares com adaptação para acessibilidade. Estes veículos realizam o deslocamento de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida para consultas e procedimentos dentro e fora da cidade.
Ao longo do ano, a frota da pasta atingiu o total de 106 veículos. Entre as entregas recentes estão:
- Vans de transporte: Modelos com capacidade de até 20 passageiros para rotas municipais e intermunicipais.
- Veículo adaptado: Unidade configurada para transportar simultaneamente três cadeirantes e quatro acompanhantes.
- Logística: Um furgão dedicado à distribuição de medicamentos e equipamentos nas unidades de saúde.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a renovação dos veículos visa organizar a logística de transporte e assegurar a continuidade dos serviços de urgência por meio da Central 192.