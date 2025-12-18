As três novas unidades móveis serão integradas à rede de urgência e emergência, podendo operar em duas modalidades:

A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba oficializou a incorporação de sete novos veículos à sua frota operacional, em um investimento de R$ 3,27 milhões oriundos majoritariamente dos cofres municipais. A aquisição inclui três viaturas destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de quatro vans voltadas ao transporte de pacientes, sendo uma delas adaptada para cadeirantes.

Segundo a administração municipal, o reforço garante que o sistema opere com capacidade total, mantendo as duas equipes de intervenção avançada que já atuam no período diurno.



Além do Samu, o Serviço Integrado de Transportes recebeu três vans com capacidade para 16 passageiros e uma unidade de 12 lugares com adaptação para acessibilidade. Estes veículos realizam o deslocamento de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida para consultas e procedimentos dentro e fora da cidade.

Ao longo do ano, a frota da pasta atingiu o total de 106 veículos. Entre as entregas recentes estão: